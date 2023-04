Lavori nel tunnel della Statale 36: ecco come cambia la circolazione

Anas effettuerà gli interventi di manutenzione agli impianti tecnologici e la revisione dei presidi antincendio all'interno della galleria Monza lungo la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nel comune di Monza.

Dopo gli interventi effettuati i lavori proseguiranno in direzione Milano, dalle ore 22 del 19 aprile fino alle ore 6 del giorno successivo. I veicoli provenienti da Lecco in direzione Milano lasceranno la statale 36 al km 12,680 "uscita Monza Centro", per poi riprenderla al km 10,320 "rampa di immissione Monza quartiere San Fruttuoso".

