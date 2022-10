Non "comprarono" il silenzio della vittima degli abusi: assolti i Legionari di Cristo

Sono stati assolti dall'accusa di tentata estorsione cinque ex vertici della congregazione religiosa dei Legionari di Cristo. Erano accusati di avere esercitato pressioni per far ritirare la propria versione dei fatti ai genitori di un ragazzo vittima di violenza sessuale. Nel 2013, quando il giovane aveva 12 anni, gli imputati avrebbero effettuato due scritture private con i familiari, con cui promettevano un pagamento di 15 mila euro in cambio del silenzio sugli abusi, mentre in caso contrario i familiari avrebbero dovuto versare agli imputati 30mila euro.

Il giudice della quarta sezione di Milano Caterina Ambrosino ha assolto i cinque imputati dalla tentata estorsione perché "il fatto non sussiste", con motivazioni che saranno rese note tra 90 giorni. Quattro su cinque sono stati poi prosciolti per prescrizione dall'accusa di avoreggiamento, salvo uno degli imputati, assolto anche da questa accusa "per non aver commesso il fatto".

Gli abusi, secondo quanto già sentenziato dalla Cassazione, erano stati commessi nel seminario di Novara della congregazione da parte dell'allora rettore Vladimir Resendiz Gutierrez, condannato a 6 anni e mezzo e ridotto allo stato laicale. La vicenda processuale riguardante la tentata estorsione ha subìto dei rallentamenti anche per il passaggio dell'inchiesta da Novara a Milano, dove il fatto sarebbe stato commesso.