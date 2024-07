Giallo della legionella nel Milanese, 28 contagiati e un morto

L'allarme era già scattato ad aprile. Ora i casi confermati di legionella tra Buccinasco e Corsico sono ben 28. E la scia lasciata dal batterio che provoca la legionellosi conta anche un morto, una donna di 71 anni. Tre pazienti sono ancora ricoverati al San Paolo di Milano nel reparto di malattie infettive. Tutti gli infetti vivono nei due comuni, in prossimità del Naviglio Grande anche se la responsabilità del corso d'acqua è stata esclusa.

Già nella prima metà di maggio il sindaco di Buccinasco aveva predisposto l'interruzione del funzionamento delle fontane - anche se negative ai test - mentre i tecnici dell'Ats di Milano si erano messi da subito al lavoro per individuare la fonte. Erano stati effettuati prelievi di acqua negli impianti idraulici della abitazioni dei contagiati, tanto a Buccinasco quanto a Corsico.

Febbre, dolori muscolari, brividi e, nel peggiore dei casi, polmoniti. I più colpiti sono gli anziani e chi soffre di malattie croniche. Il batterio, che si sviluppa in acqua e che viene trasmesso tramite goccioline, è stato trovato in due torri di raffreddamento anche se secondo gli esperti che stanno lavorando alle indagini è difficile che siano gli unici casi.

Bresso, 2018

L'ultima epidemia che aveva colpito la Lombardia riguardava il comune di Bresso che nel 2018 aveva registrato 50 contagi e ben tre vittime. In quel caso si ipotizzò che il batterio avesse proliferato nelle acque della fontana situata nella piazza centrale. Secondo i tecnici Ats la legionella si era sviluppata grazie anche alle bombe d'acqua che avevano colpito Milano in quel periodo. Non è da escludere, pertanto, che si sia delineata una situazione simile, con i forti temporali e le incessanti piogge tra maggio e giugno.