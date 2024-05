Allarme legionella nel Milanese, fontane spente e analisi delle acque

La legionella torna a far paura. Registrati diversi casi tra i comuni di Buccinasco e Corsico. Di questi, tre persone anziane sono state ricoverate in terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Milano per una polmonite legata al batterio. Altri pazienti sono stati ricoverati, ma con sintomi meno gravi. Nella mattina di venerdì il Comune di Buccinasco ha predisposto l'interruzione del funzionamento delle fontane. "Intanto i tecnici di Ats Città metropolitana procedono con i controlli e le analisi. Non ci sono pericoli per l’acqua potabile dell’acquedotto", si legge in una nota.

L'autorità sanitaria, infatti, sta procedendo ai campionamenti e ai controlli sul territorio. Le fontane spente, che diffondono acqua nebulizzata, sono le tre presenti nei laghetti del Parco Spina Azzurra, la fontana in piazza dei Giusti e la fontana nel Giardino sensoriale di via Calabria. Il Comune fa sapere che resteranno chiuse fino a quando non saranno concluse le analisi.

I tecnici Ats hanno effettuato i campionamenti anche nelle case delle persone colpite dal batterio che, peraltro, vivono in edifici diversi per cui la legionella non dovrebbe essere veicolata dagli impianti idraulici domestici. "L’Amministrazione comunale è in costante contatto con l'autorità sanitaria e comunicherà alla cittadinanza eventuali prescrizioni di Ats: al momento sono state chiuse esclusivamente le fontane ornamentali. Non ci sono rischi per l'acqua potabile, analizzata costantemente", fa sapere il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti.