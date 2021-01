No a legittimo impedimento per Salvini, il suo avvocato: "L'hanno privato di diritti civili"

Punta il dito contro i magistrati l'avvocato del leader della Lega Matteo Salvini, dopo che il giudice Roberto Ruscello ha respinto la richiesta di legittimo impedimento al processo celebrato a Torino in cui deve rispondere di villipendio alla magistratura.

"È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatore Salvini il legittimo impedimento in questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza grave". Così ha commentato la decisione l'avvocato difensore di Salvini, Claudia Eccher.

Roberto Ruscello ha respinto la questione di legittimo impedimento, disponendo la prosecuzione dell'udienza, che è ripresa con la testimonianza del sindaco di Novara, Alessandro Canelli. "Oggi (lunedì 18 gennaio, ndr) - ha sottolineato Eccher - ci sono state le dichiarazioni del presidente Conte alla Camera, stamani Salvini ha preso parte a una riunione di parlamentari, domani c'è il voto al Senato. A nostro avviso il legittimo impedimento sussisteva".

Sempre a Torino, il giudice Franco Giardino Roch durante un altro processo ha invece accolto la richiesta di legittimo impedimento della deputata e viceministro dell'Economia Laura Castelli, imputata per diffamazione, sospendendo i termini di prescrizione del reato. L'udienza è stata spostata al 22 febbraio, poiché a causa del dibattito alla Camera, Castelli non poteva essere presente in tribunale.