È morto Lello Liguori, re della vita notturna di Milano

È morto a 87 anni Lello Liguori, storico gestore del Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure, ma anche proprietario dello Studio54 di Milano. Quattro mogli, 11 figli e una vita spesa per la night life. Durante la sua attività lavorativa entrò in contatto con gli artisti più celebri della sua epoca: Frank Sinatra, Chet Baker, Stevie Wonder, Mina, ma anche Donna Summer, Gloria Gaynor, Ray Charles, James Brown. E lanciò anche Beppe Grillo.

Personaggi dello spettacolo, ma non solo. Liguori fu anche amico personale di Bettino Craxi e strinse rapporti con gli esponenti della mala milanese come Renato Vallanzasca e Francis Turatello, due persone cui piaceva fare la bella vita e le ore piccole. Liguori, inoltre, ebbe un ruolo nella via milanese alla possibile trattativa per la liberazione di Aldo Moro, lo ricordò lui stesso qualche anno fa davanti all'ultima commissione parlamentare d’inchiesta sul caso.

Liguori fu incaricato da Craxi e si recò nel carcere di Cuneo per contattare Turatello e il fondatore delle Br Renato Curcio, entrambi detenuti nella medesima struttura del Piemonte. Fu incaricato Liguori perché in quegli anni sembrava avere simpatie di sinistra: rilasciava spesso interviste a Radio Popolare e sua figlia frequentava il centro sociale Leoncavallo. La spedizione fallì. Curcio lo liquidò con poche parole: "tanto lo so che non sei dei nostri"; Turatello, invece, gli consigliò di contattare i membri della banda della Magliana di Roma.