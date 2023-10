La Russa jr verrà convocato in questura: chiesto il Dna da confrontare

Dopo le audizioni dei testimoni rilevate negli ultimi giorni, anche Leonardo La Russa e l’amico Tommy Gilardoni saranno convocati in questura. I due, accusati di violenza sessuale ai danni di una ex compagna di scuola, saranno sentiti nelle prossime settimane. Con l’occasione, al figlio del presidente del Senato e all’amico dj verrà chiesto il consenso per comparare il proprio profilo genetico con la traccia di Dna trovata sui reperti. L’unica traccia che sarebbe compatibile con un uomo.

Alcune settimane fa erano stati ascoltati alcuni testimoni. Tra questi anche Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore dell’Inter e di Alessia Marcuzzi, che la sera del presunto stupro era presente nella discoteca dove tutto ha avuto inizio. Inzaghi è stato ascoltato come testimone, ma non è coinvolto nell’inchiesta.

La presunta violenza, avvenuta lo scorso 18 maggio, è stata raccontata dalla vittima, una ragazza di 22 anni che ha raccontato di essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto di Leonardo Apache La Russa.