Addio a Leonardo, il papà di un bimbo piccolo morto travolto dal suo furgone

Lascia il figlio ancora piccolino e la moglie Leonardo Ciolino, l'elettricista di 46 anni morto venerdì 14 luglio in un tragico incidente sul lavoro, dopo essere rimasto travolto dal suo furgone in via Gallarate a Milano.

Il 46enne abitava a Cassina de' Pecchi, hinterland nord est della città, con la moglie e il loro bambino. Appassionato di sport, praticava basket e judo all'Asd Arcobaleno, come suo figlio. Diversi i commenti commossi pubblicati sui social dopo la notizia della morte. Chi lo conosceva lo descrive come un lavoratore serio, una persona generosa e un marito e padre affezionato, che metteva la famiglia sempre al primo posto. Credente, con la moglie frequentava la parrocchia Maria Madre della chiesa e l’oratorio di San Domenico Savio a Cassina.

L'infortunio sul lavoro

In base a quanto finora ricostruito, Ciolino è rimasto schiacciato dal suo furgone dopo che avrebbe cercato di fermarlo mentre questo si era messo in movimento sulla rampa in discesa dove era parcheggiato. I vigili del fuoco avevano provato a salvarlo liberandolo, sollevando il furgone con dei cuscini ad aria, ma per lui era troppo tardi. Al momento non è ancora chiaro perché il mezzo si sia mosso all'indietro.