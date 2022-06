Morto a Milano il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. L'imprenditore, che aveva 87 anni, si è spento oggi 27 giugno.

La vita di Leonardo Del Vecchio, da operaio a miliardario

Presidente di EssilorLuxottica, oggi il più grande sistema distributivo del mondo dell'ottica, Del Vecchio era anche un importante azionista di Covivio e Assicurazioni Generali. La sua ricchezza al 10 aprile 2022 era stata stimata dalla rivista Forbes in circa 27,3 miliardi di dollari, circostanza che lo rendeva il secondo uomo più ricco d'Italia e il 62º al mondo.

Classe '35, l'imprenditore era nato a Milano dove aveva frequentato il collegio dei Martinitt fino alla licenza media. 15enne aveva iniziato a lavorare come garzone alla Johnson, una fabbrica produttrice di medaglie e coppe, i cui proprietari lo avevano incitato ad iscriversi all'Accademia di Brera per studiare incisione e design.

Del Vecchio aveva successivamente vissuto in Trentino, dove a 22 anni aveva lavorato come operaio in una fabbrica di incisioni metalliche, e nel Bellunese, dove ad appena 23 anni era riuscito ad aprire la sua bottega di montature per occhiali. Nel 1961 quel negozio si era trasformato in Luxottica Sas, primo nucleo della multinazionale dell'ottica, attualmente presente in 150 Paesi e cinque continenti.

Convolato a nozze tre volte (di cui due con la stessa moglie), l'imprenditore lascia sei figli: Claudio, Marisa, Paola (avuti dal primo matrimonio con Luciana Nervo), Leonardo Maria (dall'attuale moglie Nicoletta Zampillo che ha sposato nel 1997 e, dopo il divorzio del 2000, ha risposato nel 2010), Luca e Clemente (nati nel 2001 e nel 2004 e avuti dalla ex-compagna Sabina Grossi). Delfin S.a.r.l, che detiene l'intera liquidità di Del Vecchio e tutte le partecipazioni azionarie, alla sua morte passa al 25% alla moglie Nicoletta Zampillo e al restante 75 ai sei figli (a ciascuno spetterà il 12,5%).