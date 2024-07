Caso La Russa jr, la difesa appoggia la proroga delle indagini "per fare chiarezza"

Gli avvocati di Leonardo Apache La Russa non si opporranno alla richiesta di proroga delle indagini. I pm hanno chiesto più tempo per fare chiarezza. Sebbene la difesa del figlio del presidente del Senato - composta da Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni - così come quella del secondo coinvolto Tomasso Gilardoni - seguito dagli avvocati Luigi Stortoni e Alessio Lanzi - abbiano diritto di opporsi entro 10 giorni dlala notifica della Procura, gli stessi legali condividono l'esigenza di maggiore chiarezza sui fatti degli inquirenti. La Russa e Gilardoni, infatti, parlano di rapporti consenzienti con la presunta vittima che ha denunciato i due per violenza sessuale un anno fa.

La proroga delle indagini servirà all'aggiunta Letizia Mannella e alla pm Rosaria Stagnaro per "disporre una consulenza informatica più approfondita" su diversi cellulari. Non solo quelli degli indagati, ma anche degli amici. L'obiettivo è quello di analizzare chat e filmati. In particolare, la nuova con sulenza serve alla "accertata modifica o cancellazione di contenuti". Fino a ora, infatti, le indagini erano in stallo perché dai video sul telefono di Gilardoni non erano emersi video che potessero confermare le condizioni della giovane quella notte. Nemmeno le analisi sul capello della 22enne erano state particolarmente utili. Sì, c'era una traccia di Ghb (la droga dello stupro), ma considerata fisiologica.

Secondo la denuncia presentata dalla ragazza, la stessa avrebbe avuto un 'black out' dopo avere bevuto alcuni cocktail in discoteca nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, risvegliandosi confusa a letto, verso mezzogiorno del mattino seguente, senza ricordare di avere avuto rapporti sessuali con entrambi gli indagati. Questi ultimi si sono sempre difesi affermando che la giovane fosse consenziente. Le indagini dovranno anche stabilire proprio la capacità di esprimere un consenso da parte della ragazza, atteso che assumeva tranquillanti dietro prescrizione medica e, quella sera, aveva assunto cannabis, cocaina e alcol, come è stato accertato dalle analisi tossicologiche. Un parere in merito è stato affidato a un team di esperti.