Leonardo La Russa: sequestrato il telefono, ma non la sim

Un accertamento irripetibile la prossima settimana prevede la copia del cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di aver violentato una ex compagna del liceo. A deciderlo la Procura di Milano che ha disposto il sequestro del telefono, ma non della Sim, poiché quest'ultima, appartenendo al padre del ragazzo, è 'coperta' da immunità parlamentare e non può quindi essere sequestrata.

La ricerca di elementi utili all'indagine sarà circoscritta alle conversazioni tra il 18 e 19 maggio scorsi, giorni a cavallo dei quali sarebbe avvenuta la violenza sessuale ai danni della ragazza. Dopo che il decreto di sequestro è stato firmato dal pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella, venerdì il terzogenito del presidente di Palazzo Madama si è presentato in questura con il suo difensore Adriano Bazzoni. Alla presenza dei pm e del responsabile della Squadra mobile, Marco Calì, La Russa jr ha consegnato il telefonino che, come è stato appurato dalle indagini, era nella sua "disponibilità esclusiva". Le operazioni tecniche escluderanno immagini, conversazioni e ogni altro elemento coperto dalle garanzie costituzionali. Nel caso la magistratura ritenesse necessario il sequestro della sim, dovrà chiedere autorizzazione al Senato.

Giovedì, uno dei titolari del club Apophis, il locale di Milano dove la presunta vittima e La Russa jr si erano incontrati, è stato sentito dai pm che indagano sul caso. Le audizioni, già programmate, sono proseguite ieri e saranno concluse, per quanto riguarda la prima tornata di deposizioni, entro il fine settimana. Nell'ambito dell'inchiesta, inoltre, sono state effettuate anche le copie dei telefoni della presunta vittima e delle sue amiche, sentite due giorni fa, e sono stati acquisiti i contenuti dei dispositivi, tra cui tutte le chat.

"Il presidente La Russa si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell'operato dei magistrati della procura di Milano. Da un punto di vista mediatico risulta, però, ormai passato il segno", aveva fatto sapere nelle scorse ore lo staff del senatore. E ancora: "Non risulta più tollerabile la condotta di chi si sostituisce ai pm con pretese di indagine e richieste istruttorie. Si rinnova l'invito ad affidarsi unicamente al lavoro degli inquirenti e ci si augura che termini ogni speculazione politica della vicenda". Per tutelare la propria onorabilità e quella di altri membri della famiglia, spiega ancora lo staff, Ignazio La Russa ha nominato un avvocato.