Il figlio di Ignazio La Russa accusato di violenza sessuale

Uno dei figli del presidente del Senato Ignazio La Russa, il 19enne Leonardo Apache, è stato denunciato per violenza sessuale a Milano. Lo riferisce il Corriere della Sera. La denuncia è stata presentata da una ragazza milanese e ora la procura di Milano ha aperto un fascicolo affidato al pm Rosaria Stagnaro e coordinato dall’aggiunto Letizia Mannella. L'episodio risale al 18 maggio, quando la giovane ha incontrato Leonardo in un locale del centro cittadino. I due, compagni di scuola al liceo, si conoscevano già. La ragazza, nella denuncia, racconta di avere preso due drink con lui e di non ricordarsi più nulla fino al risveglio a mezzogiorno, il mattino seguente, nel letto di Leonardo, di fianco a lui.

Chieste spiegazioni, Leonardo La Russa le ha risposto che, con suo amico, l'avevano portata a casa dopo la discoteca; Leonardo aveva avuto "un rapporto con lei sotto effetto di sostanze stupefacenti" e anche l'amico aveva avuto un rapporto con la giovane "a sua insaputa". La giovane a quel punto ha inviato un messaggio a un'amica, che era in discoteca con lei, per chiederle cosa fosse successo, e quella le ha risposto di averla notata "euforica" aggiungendo: "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi. Ho provato a portarti via non riuscendovi".

Non è finita. La giovane, a quel punto, voleva solo andarsene dall'appartamento, descritto come una grande casa su due piani. Mentre discuteva trafelata con Leonardo, a un certo punto si sarebbe affacciato alla camera da letto Ignazio La Russa (intorno a mezzogiorno e mezza) e, vedendola a letto, se ne sarebbe andato subito. Infine Leonardo avrebbe preteso un bacio prima di farla uscire di casa, avvicinandosi e baciandola. "Contro la mia volontà", aggiunge lei in denuncia.

La difesa: "Nessuna costrizione"

Uscita dall'edificio, insieme alla madre la giovane si è recata alla Mangiagalli. I medici, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le hanno riscontrato una ferita alla coscia e un'ecchimosi al collo, oltre alla positività alla cocaina (che la giovane aveva assunto prima della serata). Circa 40 giorni dopo, assistita da un avvocato, la ragazza ha presentato denuncia. Per la difesa di Leonardo La Russa, invece, "non vi fu alcuna forma di costrizione": il 19enne esclude la ricostruzione della ragazza e anche di avere avuto "rapporti insieme a una terza persona", e anche di avere drogato la giovane con il drink.

In passato, Leonardo Apache La Russa aveva avviato la carriera di trapper, con lo pseudonimo "Larus". Agli annali anche un litigio social con Fedez.