La 'leonessa dei Balcani' condannata per terrorismo

È stata condannata per terrorismo internazionale Bleona Tafallari, la ventenne nota come 'leonessa dei balcani' per la sua appartenenza a una costola dell'Isis omonima e arrestata a Milano nel novembre 2021. La giovane donna in primo grado era stata condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione per istigazione a commettere reati con l'aggravante del mezzo informatico, ma in appello l'accusa è stata riqualificata.

Secondo la Corte d'Assise d'Appello milanese Tafallari, che avrebbe fatto parte dei 'leoni dei Balcani', è colpevole dell'imputazione originaria. Per questo è stata condannata a 4 anni di carcere. In base a quanto era emerso dalle indagini della Digos, la ragazza avrebbe non solo sposato il radicalismo jihadista, ma anche fatto attività di arruolamento e proselitismo, tra minorenni e non, e avrebbe aspirato ad andare nelle zone di guerra per combattere fisicamente il 'nemico occidentale'. Alla fine dello scorso novembre, Tafallari è stata scarcerata e al momento si trova ai domiciliari in una casa famiglia. Come misura di prevenzione, le è stato impedito di utilizzare i social network e di accedere a internet.

Chi è la 'leonessa dei Balcani'

Tafallari, che nelle chat si firmava 'leonessa dei Balcani', si era sposata con un miliziano dell'Isis kosovaro di 22 anni che aveva legami indiretti con l'autore della strage di Vienna del 2 novembre 2020. I due si erano conosciuti online e avevano celebrato il matrimonio in Germania, con rito islamico, all'inizio del 2021. Successivamente l'imam che aveva officiato le nozze era stato arrestato nell'ambito di un'altra indagine. "Io sposerò un mujahidin e non vedo l’ora di morire con lui inondata del sangue degli occidentali”, diceva durante una telefonata intercettata. Radicalizzata da quando aveva 16 anni, la ragazza a settembre 2021 si era trasferita dal Kosovo a Milano per rinnovare la carta d'identità (dal 2009 aveva vissuto in Italia) e per sottoporsi al vaccino anti covid. In due mesi aveva sempre vissuto a casa del fratello, in via Padova, uscendo di casa solo due volte.

Gli investigatori aveva trovato nel suo smartphone diverse immagini e documenti sul terrorismo e la 'guerra agli infedeli', tra cui alcune istruzioni per confezionare ordigni. Tra le fotografie rinvenute, quella di un neonato con una pistola appoggiata sull'addome e un cappello con shahada (la testimonianza di fede con cui i musulmani dichiarano di credere in un solo e unico dio e nel suo profeta Maometto). Segno che il bimbo era già destinato al martirio.