Venti leprotti uccisi per la pulizia di un'area di Milano

Circa venti leprotti morti. Si trovavano all'interno di un'area di proprietà di Rfi (Rete ferroviaria italiana) nei pressi della stazione di Porta Genova, a Milano. Erano scomparsi da qualche tempo e ora si è appreso che sarebbero stati uccisi durante un'operazione di pulizia da erbacce e detriti. Lo ha dichiarato, insieme ad alcuni residenti, Elisa Scarano, presidente del consiglio di Municipio 6 e candidata di Verdi-Sinistra alle elezioni regionali.

L'area si trova alla fine di via Bobbio, nei pressi della passerella pedonale di attraversamento. La notizia è stata ripresa dall'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) che, appreso il fatto, si è dichiarata pronta ad intervenire a livello legale. L'Oipa ricorda un precedente avvenuto a Torino, nel 1999, quando i responsabili di un progetto di sgombero in vista della costruzione di un supermercato diedero alle associazioni animaliste due giorni di tempo per recuperare gli animali.

L'Oipa ha chiesto un accesso agli atti per ricevere tutta la documentazione: "Una volta che avremo appurato l'esatta dinamica dei fatti, valuteremo se si possa configurare una responsabilità penale per la morte, evitabile, degli animali", il commento di Claudia Taccani, responsabile dell'ufficio legale dell'organizzazione. "Chiederemo un incontro urgente con il Garante degli animali e con l’Ufficio tutela animali del Comune di Milano", aggiunge la delegata dell’Oipa di Milano, Francesca Collodoro: "In quell’area residenti e commercianti avrebbero voluto avviare un progetto per la realizzazione di un orto incrementale per coltivare cibo e per far avvicinare i bambini al mondo delle piante. Le cose sono andate molto diversamente e vogliamo sapere di chi è la responsabilità.