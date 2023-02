Bimba ferita con lo spray: nel telefono della madre 80 foto delle lesioni

Circa 7mila foto, 80 di queste che si soffermavano sulle lesioni presenti sul corpo della figlia di 17 mesi; lesioni che secondo l'accusa avrebbe provocato lei, madre 27enne ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Secondo i difensori della donna le foto sarebbero state "realizzate dalla madre per inviarle ori, "erano state realizzate dalla madre per inviarle nel tempo alla propria pediatra, la quale monitorava costantemente le lesioni cutanee al fine di individuarne una causa".

Non sono della stessa idea gli investigatori della squadra mobile e il pm di Milano Pasquale Addesso, secondo loro la giovane avrebbe spruzzato spray deodorante a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustioni sulla pelle della piccola. Negli ultimi 6 mesi la bimba era stat ricoverata in tre ospedali tra Varese e Pavia, infine al Policlinico di Milano dove i medici si sono accorti di quelle strane lesioni e hanno allertato le forze dell'ordine.

I detective della squadra mobile hanno posizionato delle microcamere che hanno registrato gli istanti che hanno causato le lesioni. E per la donna erano scattate le manette (lo scorso 3 febbraio). La difesa della 27enne, inoltre, sta lavorando per effettuare una consulenza psichiatrica sulla 27enne. L'obiettivo è valutare il profilo della capacità di intendere e volere e che potrà servire sia nel procedimento penale per le lesioni che in quello davanti al tribunale dei minori, chiamato a pronunciarsi sulla adottabilità della piccola.

Due giorni fa, hanno spiegato i legali, "la difesa ha formulato riserva di chiedere, entro i prossimi 10 giorni, l'incidente probatorio sul contenuto del cellulare" e "la Procura ha sospeso l'accertamento tecnico irripetibile consistente nel fare la copia forense" del telefono.