Un'ora di lettura del Corano in Statale: la polemica sui social

Un’ora di lezione per leggere il Corano. È l’iniziativa di alcuni studenti dell’università Statale che hanno organizzato un momento speciale di lettura delle sacre scritture musulmane. Il video è stato pubblicato anche dal leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato: “In università a Milano leggono il Corano in arabo tra bandiere palestinesi. Vi sembra normale?”. Notizia ripresa anche da Il Giornale.

Il momento di preghiera fa parte di un’iniziativa dedicata alla resistenza palestinese. L’evento è stato promosso dall’associazione studentesca Unisì, gli studenti di sinistra, che hanno deciso di concentrarsi ancora una volta sulla situazione in Medio Oriente e, più precisamente, a Gaza. Pioggia di polemiche sulla manifestazione che è stata autorizzata dall’ateneo. In tanti hanno commentato il video negativamente: “Povera Italia”, scrive qualcuno. Altri hanno difeso il diritto di leggere le scritture di una religione che non sia quella cattolica perché l’Italia “è un paese laico”.

Il video è stato diffuso dopo le recenti questioni che hanno interessato Sanremo, l’esposizione di alcuni cantanti in gara in favore della pace e di chi non si è vergognato, sul palco dell’Ariston, di gridare “Stop al genocidio”. Durante il festival, infatti, il capo della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha accusato Ghali di aver portato in gara una canzone offensiva nei confronti degli ebrei e di quel 7 ottobre scorso.

L’associazione ha organizzato un evento intitolato “Una nuova visione sulla resistenza palestinese”, un momento di dialogo con diversi esponenti che si terrà sempre in Statale il 20 gennaio alle 15, nell’aula 201. “Come siamo arrivati alla situazione tragica in Palestina oggi? Com’è la vita a Gaza oggi? Com’era in passato? Cos’è la resistenza palestinese? Da chi è composta?”, scrivono gli attivisti di Unisì su Instagram.