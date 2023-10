Addio a Lia, l'attivista morta nel giorno del suo compleanno

Malata da tempo, stroncata da un male con cui combatteva da più di 3 anni, Amalia Troiano – per tutti semplicemente Lia – si è morta il giorno del suo compleanno: aveva 64 anni. La salma riposa nell'obitorio della Poliambulanza di Brescia, l'ultimo saluto sarà lunedì pomeriggio al tempio crematorio di Sant'Eufemia: lascia nel dolore la figlia Anna e il marito Macio Fada, scrive BresciaToday.

Volontaria della Festa di Radio Onda d'Urto ormai dal 2011, era responsabile dello stand della Libreria del Gatto Nero. Nata a Gorizia, sopravvissuta al terremoto con tutta la sua famiglia, rimase in Friuli fino al 1976. Si è trasferita a Brescia a 17 anni: ha frequentato il liceo Arnaldo e poi ha studiato Giurisprudenza all'università statale di Milano.

Attivista per una vita intera, ha partecipato negli anni '80 allo sviluppo del movimento antinucleare raccogliendo le firme per il referendum: fu anche presidente degli Amici della Terra. È stata presidente della coop Futura, che operava nei servizi per minori in difficoltà. Nel 1988 ha avviato l'esperienza di Zona Franca, associazione culturale e spazio sociale autogestito che contava più di 5mila soci. È qui che incontra Macio, con cui ha condiviso la sua vita fino all'ultimo respiro: la figlia Anna, classe 1995, è compagna e attivista del Magazzino 47 prima di trasferirsi a Torino, militante dell'Askatasuna e del movimento No Tav.

“In tutti questi anni hai dimostrato la tua innata capacità di sintesi, refrattaria all'apparire, seria nell'atteggiamento e ferma nelle tue scelte. Se ne va una compagna, semplicemente compagna”, scrive il marito Macio Fada. “La redazione e la comunità di Radio Onda d'Urto, i compagni del Magazzino 47 e dell'associazione Diritti per Tutti si stringono a Macio e Anna in un forte abbraccio”, si legge in una nota.