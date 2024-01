"Toxicon", la scrittrice milanese che aiuta le donne vittime di violenza

Informare il più possibile le persone di quanto sia facile confondere, nel proprio rapporto sentimentale, un amore infelice con un veleno, che porta alla morte (se non a quella fisica, sicuramente a quella dell’anima). Di quando sia difficile riconoscere, per chi sta dentro, la dinamica fra una persona “affettivo dipendente” e una tesa alla sopraffazione dell’altro. È la missione del libro "Toxicon. Il dolore silenzioso del dipendente affettivo" scritto da Chiara Emma Cerri, counsellor professionista di Milano, già formatrice in ambito aziendale e scolastico. Il lavoro editoriale è il frutto di tanti appunti accantonati per anni e ritrovati. Fogli sparsi nei quali l’autrice aveva appuntato le storie delle donne vittime di rapporti tossici che si erano rivolte a lei. Da quelle tracce è nato il libro, che diventa gancio per le donne (ma anche per gli uomini) vittime di personalità narcisistiche che, riconoscendosi nelle storie narrate, possono fare il primo passo per una nuova consapevolezza di sé.

Come nasce questo libro e perché al centro c’è la storia di Elisa?

"Io ho tratto spunto da una serie notevole di concomitanze con donne con le quali ho lavorato. Ho tirato le fila e in questo libro ho voluto proporre la figura di Elisa, che ha questo doppio incarico: è interlocutrice e allo stesso tempo una donna che si pone delle domande. Anche perché Elisa è una Pas: "Persona altamente sensibile”. Senza categorizzare sempre tutto, con lei si mettono in luce quelle situazioni che non rientrano per forza in un quadro patologico ma sono comunque a rischi".

C’è anche il classico caso in cui lui alterna scenate improvvise con pretesti stupidi e poi, senza un chiarimento, ritorna come l’amorevole salvatore. Ma non sono normali certi alti e bassi soprattutto all’inizio di un rapporto?

"Dipende tutto dal tipo di risposta che si dà inizialmente. Io posso consentire a me stessa di trovarmi a disagio in una prima risposta disfunzionale ma se persevero nel tacere (anche a me stessa) la parte che mi nuoce, allora a questo punto non faccio che confermare al mio interlocutore come io posso essere trattata".

La storia di Elisa ci insegna come la violenza psicologica nella coppia, all’esterno viene percepita come un duo in cui lui è amorevole e istrionico e lei pesante e ingrata. Come si fa a riconoscere il narcisista e la vittima di una violenza psicologica?

"Mi scosto dai colleghi che creano profili perché esistono infinite sfumature di posizioni narcisistiche e altrettante di dipendenti affettivi. È difficile dare categorie. Tuttavia ho evidenziato caratteristiche che sono minimo comune denominatore, in primis il vuoto affettivo che hanno entrambi, che deriva da una medesima ferita".

Cambia qualcosa il contesto ambientale? Cioè ci sono luoghi o ambiti sociali in cui questo problema si acuisce?

"No, ho a che fare con donne di ogni tipo e di ceto sociale, formazione e professione. La tendenza a essere sottomessi è una matrice, come un tatuaggio, qualcosa di sottopelle che è frutto di una tua percezione dell’amore e della componente affettiva, qualcosa che senti di meritare e che si sviluppa nell’età evolutiva. Di solito arrivano da un contesto familiare, ambiente e percezione dell’altro. Mi preme sottolineare che nello stesso contesto familiare ci possono essere più bambini, ognuno però assorbe la quantità dell’essere atteso sulla base del proprio carattere e sensibilità".

Possiamo dire che lei aiuta le donne a riconoscere i maschi narcisisti?

"Non è questo, il libro aiuta le donne a ricreare l’autostima e a forgiarsela da nuovo se non c’è mai stata”. Solo così si crea un’autorevolezza del proprio sé. Solo così posso evitare di finire in una relazione manipolatoria sottomettendomi, quindi scambiando quello che può essere un elemento affettivo e un amore, per un ideale che poi è evanescente".

Perché le donne non hanno autostima?

"Le donne hanno comunque una propensione naturale al pensiero decentrato, cioè dell’accudimento dell’alto, anche perché i figli li facciamo noi, per cui è viscerale l'idea di prendersi cura dell’altro con uno scompenso rispetto i propri bisogni. Se non ci diamo la dovuta considerazione, se non si ha una solida considerazione di sé, allora si pensa sempre all’esterno, si va sempre in soccorso dell’altro, dei genitori, dei figli e del partner".

Eppure lei parla anche di uomini vittime di donne manipolatorie.

"Ci sono uomini vittime di manipolazione ma l’azione manipolatoria femminile è diversa: non è diretta ma circolare. Le donne narcisiste coinvolgono anche la famiglia, gli amici e tutta la cerchia. Statisticamente poi i valori rispecchiano una realtà prevalentemente femminile perché siamo immersi in una cultura che agevola un maschile, che è ancora imperioso e dominante. Specie in alcuni contesti e ambiti familiari, il sovraccaricare di una connotazione maschilista è inevitabile e le donne in questa cosa non riescono a rendersene conto. Nel libro riporto delle statistiche Istat del 2022: il gap di tempo necessario alla donna per accorgersi di essere stata vittima di maltrattamenti e reagire, è di decenni".

Questo conferma la presenza di una cultura maschilista?

"Assolutamente sì".