False licenze pe Ncc: tre imprenditori denunciati, sequestrate 15 auto

Avrebbero utilizzato licenze false per svolgere attività di servizio di noleggio conducente (Ncc). Per questo tre titolari di altrettante società sono stati denunciati per falso documentale e 15 le automobili delle loro aziende sono state sottoposte a sequestro. È il risultato di un'indagine, coordinata dalla Procura, del nucleo "Freccia 1" di piazza Beccaria, agenti che si occupano proprio di taxi e auto pubbliche.

L'indagine è iniziata nel gennaio del 2021, grazie a una segnalazione, ed è proseguita fino ai primi giorni di novembre, per fatti che si sarebbero verificati a partire dal 2018 e interrotti all’inizio della pandemia da covid. Le società indagate - secondo quanto ricostruito dai ghisa - avrebbero immatricolato regolarmente le auto per effettuare il servizio di Ncc attraverso false autorizzazioni solo apparentemente rilasciate da alcuni comuni della Città Metropolitana di Milano (Abbiategrasso, Assago, Bollate, Corsico, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, tutti estranei alla vicenda). Autorizzazioni che, come sottolineato in una nota diramata da Palazzo Marino, avrebbero permesso ai mezzi di munirsi di scudetto e insegne identificative per Ncc; non solo, così facendo tutte le auto avevano anche i permessi per accedere alle corsie riservate nelle Ztl.

I detective di Piazza Beccaria hanno incrociato numerose informazioni, compresi i passaggi delle auto sotto le telecamere di controllo urbano e i dati rilasciati da società che hanno app per il noleggio dei veicoli; hanno analizzato i documenti della Motorizzazione civile di Milano e dei comuni dai quali sembravano essere state rilasciate le autorizzazioni. Proprio durante questo passaggio sarebbero state trovate le anomalie; irregolarità che - stando agli atti dell'indagine - riguarderebbero i numeri di immatricolazione e la corrispondenza dei dati in possesso delle amministrazioni comunali.