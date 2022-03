Brera, gli studenti hanno vinto: occupata la palestra

Gli studenti del liceo artistico Brera di via Papa Gregorio XIV sono riusciti ad occupare la scuola nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo, dopo un braccio di ferro durato qualche giorno. La preside dell'istituto ha dovuto scendere a patti, sembra invitata anche dalla Digos, dopo avere cercato di fronteggiare gli studenti e le studentesse impedendo loro in ogni modo di entrare nella loro scuola.

Mercoledì, alla fine, la dirigenza ha 'concesso' agli studenti il cortile e la palestra (spegnendo le luci alle 18 perché, a quanto pare, l'interruttore è generale e riguarda tutta la scuola). Nella mattinata di giovedì 17 marzo, nelle classi si fa regolarmente lezione mentre in palestra si lavora in co-gestione.

La miccia si era accesa lunedì, quando ragazze e ragazzi avrebbero voluto far partire una cogestione nell'istituto - il 18esimo occupato a Milano - per denunciare gli ormai soliti problemi, dagli effetti della pandemia sulla scuola fino ai danni della didattica a distanza per gli alunni passando per le critiche al sistema dell'alternanza scuola lavoro. Già quel giorno, però, il blitz era riuscito a metà perché - avevano denunciato dal collettivo collettivo autonomo Brerapg - il personale scolastico aveva sbarrato gli ingressi e alcuni dei manifestanti erano stati trattenuti all'interno.

Nella giornata di martedì, al mattino e alla sera, le scene si erano ripetute praticamente identiche. E le accuse anche. Una sessantina ragazzi erano rimasti in cortile al freddo e al buio perché la preside aveva deciso di non concedere loro la palestra per l'occupazione. "La preside minaccia di denuncia gli studenti e chiama la polizia a cui consegnare le chiavi della scuola", avevano scritto sui social i giovani del comitato.