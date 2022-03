Occupato il Liceo Leonardo a Milano: è il 23esimo caso

Con il Liceo Leonardo da Vinci siamo già a 23 scuole occupate dall'inizio dell'anno a Milano. Proseguono le occupazioni delle secondarie e lunedì mattina è stata la volta degli studenti del liceo scientifico in via Ottorino Respighi, in centro città. I ragazzi hanno scelto di non fare lezione e riunirsi in assemblea, dove è stata poi appunto votata l'occupazione.

Oltre alle motivazioni generali sulla gestione della scuola durante la pandemia, simili a quelle degli studenti degli altri istituti, i ragazzi del Leonardo protestano anche per lo scioglimento del Consiglio di Istituto deciso dall'Ufficio scolastico regionale "e quasi al 100% la voce degli studenti non sarà più presa in capitolo fino alla fine dell'anno e crediamo che ciò sia una vera e propria follia", scrivono in un documento.

Nella stessa carta, i ragazzi citano anche un sondaggio svolto a scuola in cui la maggior parte di coloro che hanno risposto si lamenta del rapporto con i professori e la loro scarsa attenzione ai bisogni e alle difficoltà degli studenti.