Liliana Segre querela Elena Basile

L'avvocato Vincenzo Saponara ha depositato la querela di Liliana Segre nei confronti di Elena Basile, l'ex diplomatica che in un video sui social aveva accusato la senatrice a vita di essere preoccupata solo della vita dei bambini ebrei. Oltre che in sede penale, Segre adirà anche in sede civile. Per questo ha dato mandato all'avvocata Daniela De Pasquale, dello Studio Ughi e Nunziante di Milano di assumere tutte le opportune iniziative in sede civile per la rimozione dei messaggi diffamatori e per ottenere il risarcimento dei danni che ne sono derivati, risarcimento che andrà in beneficenza.

"Cara signora Segre", si ascolta nel video di Basile, "lei dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre: ci racconta di come la sua memoria sia tormentata non solo nel giorno della memoria ma per 365 giorni da quello che ha vissuto nei campi di concentramento. Ma cara signora, possibile che lei sia tormentata solo da pensiero dei bambini ebrei? I bambini palestinesi non la toccano? Capisce che ci sono bambini mutilati che giacciono per terra oltre a quelli morti, uno ogni 4-5 minuti?".

Il figlio di Liliana Segre, Luciano Belli Paci, aveva chiesto a Basile di cancellare il contenuto del video, e di pubblicare una ritrattazione, sottolineando che Segre, in realtà, ha sempre detto il contrario: "Mia madre - ha affermato il figlio, che esercita la professione di avvocato a Milano - ha ripetuto sempre, anche da Fabio Fazio, che lei non fa distinzioni, che le fanno una pena infinita i bambini di tutte le nazionalità, di tutte le fedi, quelli israeliani e quelli palestinesi. Essere accostata ai nazisti, perché i nazisti, dice la Basile, avevano cura solo per i propri bambini, e mia madre farebbe la stessa cosa, supera i limiti di qualunque possibilità di tolleranza e decenza", ha concluso Belli Paci.