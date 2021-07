Precipita dalla finestra: bimbo di due anni in ospedale in codice rosso

Bambino di due anni precipita dalla finestra di casa: trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La tragedia è accaduta nella mattina di sabato 24 luglio intorno alle 8.30 in una palazzina di Limbiate. Secondo le prime informazioni raccolte il piccolo si sarebbe arrampicato da solo sulla finestra precipitando, mentre la mamma, da sola in casa, era in un'altra stanza insieme con l'altro figlio, più piccolo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato i soccorsi.

Sul posto è giunta anche l’eliambulanza. La situazione è apparsa fin dall’inizio seria. Il piccolo è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Da quanto appreso il piccolo al momento del trasferimento in ospedale era cosciente.

Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Desio impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto.