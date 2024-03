L'auto che "vola" a 224 chilometri orari sulla strada con il limite a 90

Più di due volte oltre il limite. Velocità da Gran premio sulla Rivoltana nel comune di Truccazzano, dove un'auto è stata beccata a 224 chilometri orari in un punto in cui il limite massimo è di 90. Anzi, era. Perché nei giorni scorsi il comune, in collaborazione con città metropolitana di Milano, ha preso le prime contromisure.

"Città Metropolitana ha trasmesso al Comune di Truccazzano un’ordinanza che diminuisce il limite massimo di velocità lungo la Sp104, nel tratto compreso tra la rotonda di Truccazzano e Cascina Francesca ad Albignano in entrambi i sensi, dai 90 ai 70 km/h", si legge nell'avviso che l'amministrazione ha rivolto alla cittadinanza.

"La decisione di Città Metropolitana fa seguito all’analisi di traffico e incidentalità voluta dall’amministrazione comunale che ha evidenziato numerose criticità legate proprio alla velocità dei mezzi in transito", hanno sottolineato dal comune.



E i numeri non mentono. "Un’auto, durante le rilevazioni, ha toccato i 224 km/h, mentre nella settimana presa in analisi, il 38,9% degli automobilisti non ha rispettato il limite di velocità imposto dal codice della strada, con evidenti rischi per la sicurezza di tutti", hanno rimarcato dall'amministrazione. Non solo il nuovo limite, però. Perché sulla Rivoltana verranno aumentati i controlli e non è escluso che nelle prossime settimane possa arrivare un autovelox per cercare di "costringere" gli automobilisti a rispettare i limiti.