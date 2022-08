Addio a Lina, scomparsa la barista della storica Trattoria Orsolina

"Ciao Lina, ovunque tu sia, sono sicura che si sentirà musica e ci saranno balli sfrenati". Questo uno dei moltissimi messaggi per salutare l'ultima volta Lina Orsolina, storica barista dell'osteria che porta il suo nome rimasta identica per decenni, all'angolo tra via d'Oggiono e via Alessi, zona Navigli. Scomparsa a 96 anni, faceva questo lavoro da 77.

Classe '26, originaria di Rovigo, Orsolina è scomparsa lo scorso 5 agosto. "La sua energia e la sua trattoria - scrive un ragazzo sui social - hanno scritto un pezzo della storia di Milano e anche della mia. Il suo entusiasmo, la sua pasta e fagioli e il suo amaro alle erbe me li porterò sempre nel cuore. Le feste e l’allegria che si respirava con lei e Tony hanno fatto incontrare migliaia di persone stupende. Ti immagino spuntare dietro la macchina del caffè, ballare dietro il bancone e con la scopa, superata la mezzanotte, cacciarci via alla fine della festa".

Nei giorni scorsi i clienti più affezionati della signora sono andati davanti alla trattoria a suonare e cantare per lei, ricordando le tante serate in allegria passate insieme e dandole un ultimo metaforico abbraccio. "C’era un posto - ha scritto su Facebook il fotografo Pasquale d'Amico - nel cuore di Milano dove il tempo sembrava essersi fermato. Un posto di incredibile bellezza dove ho trascorso i giorni più felici e le serata più belle della mia vita. Lì poteva capitare di vedere la persona persona più umile ed affamata mangiare allo stesso tavolo di un grande artista. In quel posto ho conosciuto un sacco di gente, ho suonato insieme a grandi musicisti, ho incontrato uno dei miei più grandi amore e mi sono saziato tutte le volte che avevo fame. A dirigere quel posto c’era una donna forte, una lavoratrice instancabile che nonostante la sua veneranda età non si fermava mai. Lina Orsolina è stata la nonna e la mamma di tutti. Una vera istituzione! Quel posto nel mio cuore non chiuderà mai e ad ogni mio ritorno nulla sarà cambiato".