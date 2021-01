Minaccia il figlio con un coltello durante una lite, poi lui spacca l'auto del vicino di casa

Pomeriggio "movimentato" quello del primo dell'anno in una casa di Vigevano: i continui litigi tra madre e figlio (con un'appendice nei confronti di un vicino di casa) hanno provocato diversi interventi da parte dei carabinieri locali, finiti con due denunce a piede libero.

I fatti. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio: i militari sono intervenuti in via Bolivia per riportare la calma tra la madre di 38 anni e il figlio di 21. I due stavano litigando per questioni di soldi. La donna, davanti agli uomini in divisa, esasperata ha afferrato un coltello da cucina per minacciare il ragazzo. E' stata presto calmata e ha consegnato l'arma ai carabinieri, che l'hanno sequestrata e hanno indagato la 38enne per minaccia aggravata.

Ma non è finita. In serata, una pattuglia del radiomobile vigevanese è intervenuta nuovamente in via Bolivia: gli animi evidentemente non si erano placati. Questa volta il ragazzo aveva danneggiato, con una catena, l'auto di un vicino di casa, a quanto pare sempre per questioni economiche. Trovato ancora in possesso della catena nonché di un coltello a serramanico, è stato a sua volta denunciato per danneggiamento e porto abusivo di armi per offendere.