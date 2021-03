Assago (Milano), lite in strada con 10 'spettatori': maxi multe per tutti

Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare un litigio in strada ma anche per disperdere i dieci ragazzi che lo stavano seguendo in qualità di 'spettatori'. L'accaduto nei giorni scorsi ad Assago (Milano), in via Corsica, dove per tutti i presenti sono state emesse maxi multe per violazione ai divieti anti contagio.

Due giovani, un minorenne di 15 anni e un 20enne, tutte e due italiani, hanno iniziato a litigare per futili motivi per poi passare allo scontro fisico. Vicino a loro una decina di altri ragazzi si è fermata ad assistere alla scena. Sul posto sono arrivati i militari di Corsico, guidati dal maggiore La Padula, mettendo fine sia alla rissa sia all'assembramento e riportando subito la situazione alla calma.

I due ragazzi che si stavano picchiando e gli altri 10 presenti sono stati tutti identificati e poi multati per aver violato le norme per il contenimento della pandemia. Lo scorso weekend sempre i carabinieri erano dovuti intervenire a Rozzano (Milano) perché alcune decine giovanissimi, tutti senza mascherine, stavano partecipando a un raduno di moto da cross, scooter e auto.