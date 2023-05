Spacca una bottiglia in testa a un passeggero sull'autobus durante una lite

Due persone all'ospedale in codice giallo. Questo il risultato di una lite scoppiata nel pomeriggio di martedì 2 maggio, intorno alle 17.30, su un autobus a Cesano Boscone, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con tre ambulanze e un'automedica, e i carabinieri di Corsico. A causa dei traumi e dei tagli riportati durante il litigio, un uomo di 30 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano e uno di 34, sempre in giallo, all'Humanitas di Rozzano. Nessuno dei due, entrambi stranieri, è in gravi condizioni.

In base a una prima ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due uomini, di cui uno, ubriaco, avrebbe colpito in testa l'altro con una bottiglia.