La lite condominiale sfocia in violenza: tre poliziotti feriti, un uomo arrestato

Tre agenti feriti, un uomo in manette. È il bilancio, folle, di una lite condominiale avvenuta lunedì sera in un palazzo in zona Quarto Oggiaro a Milano. L'allarme, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 21.30, quando alcuni residenti hanno chiesto aiuto al 112 perché un 51enne - un italiano con precedenti - stava aggredendo una 28enne dopo una discussione per motivi di "amministrazione" dello stabile.

All'arrivo delle volanti sul posto, però, la situazione è ulteriormente precipitata e l'uomo ha iniziato a minacciare i poliziotti, mostrandosi per nulla collaborativo. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e l'aggressore si è scagliato contro gli agenti in divisa, tanto che è stato necessaria utilizzare lo spray urticante per cercare di tenerlo a distanza.

Nella collutazione tre agenti sono rimasti feriti: due hanno riportato una prognosi di sette giorni per policontusioni, mentre il loro collega è ancora in attesa del referto. Il 51enne è stato invece arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e indagato per minacce aggravate.