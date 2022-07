Trovato un arsenale di armi in casa di un'anziana 85enne

Fucili, carabine, una pistola e le munizioni. Tutto ereditato dal marito defunto e mai denunciato. Tra le armi anche una che, al momento, è stata definita dai carabinieri "di incerta provenienza", su cui sono in corso verifiche. E' il risultato (inatteso) di una perquisizione a carico di una donna di 85 anni di Seregno (Monza-Brianza) disposta in seguito a tensioni familiari con minacce estremamente gravi, di morte.

I carabinieri erano venuti a sapere dei dissidi per questioni ereditarie tra l'85enne e la nuora di 43, da poco rimasta vedova. Alle liti pare abbia partecipato anche l'altra figlia dell'anziana, alleata con la madre. Le due donne avrebbero minacciato la 43enne con frasi come "vedrai che fine ti facciamo fare" o "di te non saprà più niente nessuno". Espressioni più gravi di quelle che normalmente si dicono in una lite familiare, e che hanno convinto i militari ad accertarsi della situazione.

Così sono andati a casa dell'85enne e hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Nove fucili e carabine (tra cui un'arma sulla cui provenienza si sta indagando), una pistola, le munizioni. Tutto sequestrato, naturalmente. Con tanto di segnalazione all'autorità giudiziaria.