La lite per il garage in affitto finisce con una pistola in pugno e le botte ai carabinieri

La pistola per minacciare la vittima. Le botte ai militari per cercare di fuggire. Un uomo di 57 anni, cittadino italiano, è stato arrestato giovedì sera a Sesto San Giovanni con le accuse di minaccce aggravate, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al termine di una folle lite che ha coinvolto lui e un 22enne egiziano, che ha in affitto un box della famiglia del 57enne.

Stando a quanto ricostruito dai militari, nei giorni scorsi il locatario aveva concordato con i proprietari del garage dei lavori per sostituire le serrature. Una scelta che, però, non avrebbe trovato d'accordo l'arrestato, che così in serata avrebbe dato appuntamento al giovane in via Boccaccio - dove si trova il box - per risolvere la questione.

In pochi attimi la situazione è precipitata e il 57enne avrebbe aggredito il ragazzo puntandogli contro una pistola. Appena la vittima è riuscita a dare l'allarme ai carabinieri, l'aggressore è scappato e si è rifugiato nello stesso condominio. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno visto uscire da dietro una siepe, dove effettivamente aveva nascosto l'arma, una scacciacani senza tappo rosso. Lui stesso si è poi scagliato contro gli uomini in divisa, che non senza fatica sono riusciti a bloccarlo. Due militari sono finiti in ospedale, mentre per il proprietario del box sono scattate le manette.