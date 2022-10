La madre di Chiara Ferragni litiga col tassista e minaccia di chiamare la polizia

Prima la lite col tassista per via della scelta del percorso, poi la fine della corsa all'inizio dell'area partenze di Linate, costringendo la cliente a camminare un po' per arrivare all'entrata. Protagonista della vicenda è Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni. E' stata la stessa Di Guardo a raccontare quello che era successo sul suo profilo Instagram.

La donna doveva raggiungere l'aeroporto di Linate ma aveva poco tempo, così, stando al suo racconto, ha chiesto al tassista di seguire il percorso che lei stessa segue abitualmente. "Viene in parte disatteso e allungato con perdita di tempo e soldi", annota la mamma di Ferragni. Alla richiesta di delucidazioni, il tassista le avrebbe risposto "in maniera aggressiva" di "scendere subito", accostando la vettura. La suocera di Fedez, già in ritardo, ha replicato minacciando di chiamare la polizia, così il guidatore ha ripreso il percorso, arrivando a Linate e lasciando la passeggera all'inizio dell'area partenze. "Con un conto salatissimo da pagare" e non proprio davanti all'entrata, costringendola a camminare ancora per un po'.

La storia Instagram di Di Guardo è stata ripresa da Selvaggia Lucaralli, spesso impegnata a raccogliere le testimonianze di persone scontente del comportamento di alcuni tassisti.