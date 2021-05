La lite tra vicini per la donna contesa finisce male (e con una Volante danneggiata)

Un uomo arrestato in via Cogne dopo una lite con un vicino di casa

Amore e manette. Un uomo di 47 anni, un cittadino egiziano, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato al termine di una lite condominiale nata per motivi sentimentali.

A chiamare la polizia, verso le 14.30, è stato un 49enne, cittadino italiano. L'uomo ha spiegato che il rivale - che vive nello stesso palazzo di via Cogne - aveva bussato con insistenza alla sua porta per poi aggredirlo fisicamente una volta che lui gli aveva aperto.

All'arrivo della Volante, che ha ricostruito come la lite fosse nata per una donna contesa - la ex dell'egiziano, attuale fidanzata dell'italiano -, la situazione non si è calmata. Alla vista degli agenti, il 47enne si è scagliato anche contro i poliziotti, che alla fine hanno dovuto fermarlo. Una volta bloccato e messo in auto, l'uomo ha però pensato bene di continuare nel suo "spettacolo", danneggiando gli interni della macchina della polizia. Per lui sono quindi scattate le manette.