Litiga con il conducente di Atm e fa fermare l'autobus: denunciato

"Mi hai urtato con l'autobus". È iniziata più o meno con questa frase la lite tra un uomo e un conducente di Atm. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il primo: a causa della discussione la linea è rimasta interrotta per un'ora.

L'accaduto nella mattinata di venerdì 25 novembre in via Litta Modignani, zona Bovisasca. Protagonista un 33enne ecuadoriano, che ha ricevuto una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

I militari sono accorsi per sedare l'acceso diverbio tra l'uomo, passeggero dell'autobus della linea 40, e il conducente. Il 33enne, che era molto agitato, si è lamentato con l'autista sostenendo che quest'ultimo lo aveva toccato con il mezzo mentre arrivava alla fermata.

Il passeggero ha anche chiamato il 118, che dopo averlo visitato sul posto non ha riscontrato alcuna lesione. A causa dell'interruzione della linea, che è durata più o meno un'ora, per il passeggero è scattata la denuncia.