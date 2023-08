Picchia i poliziotti durante un controllo: arrestato 49enne

Oppone resistenza e litiga con un poliziotto. Un marocchino di 49 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di resistenza e lesioni.

Il 49enne, pregiudicato e con i documenti non in regola, era stato fermato per un normale controllo in via Elio Vittorini, zona Ponte Lambro, nella giornata di domenica.

La sua immediata reazione però ha fatto scattare l’arresto. Il 49enne ha infatti dato vita a una colluttazione contro uno dei poliziotti, probabilmente perché era destinatario di un mandato di cattura per reati contro il patrimonio. L’agente ferito ha riportato una distorsione alla caviglia destra, refertata con 15 giorni di prognosi.