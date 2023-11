Il Seveso torna a far paura: raggiunta la "soglia di attenzione"

Il Seveso torna a far paura. Il corso d'acqua - esondato nella giornata di halloween - ha raggiunto la "soglia di attenzione" intorno alle 14.15 di giovedì 2 novembre. Il fatto è stato reso noto dalla protezione civile di Milano attraverso il suo sistema di alert.

Il corso d'acqua che attraversa Milano, per il momento, non è ancora esondato, ma le piogge delle ultime ore stanno ingrossando l'alveo. Non è chiaro come evolverà la situazione nelle prossime ore. Per la giornata di oggi il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha diramato una triplice allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e temporali forti. Le allerte, stando al documento, dovrebbero cessare nelle prime ore di giovedì 3 novembre.

Nel frattempo non è ancora chiaro quanto costerà alle casse comunali l'esondazione di martedì. "Una stima dei danni non l’abbiamo ancora fatta - ha chiarito il sindaco - pensiamo a gestire poi vedremo i danni", ha spiegato il sindaco Sala interpellato dai giornalisti nella giornata di giovedì. L'esondazione del 31 ottobre è iniziata alle 5.50 ed è terminata oltre sei ore dopo (alle 12.05). Un evento straordinario dato che l'ultimo simile risale al 2014.

Se ci fosse stata la vasca di laminazione di Bresso (che sarà collaudata venerdì 3 novembre) i danni sarebbero stati molto meno impattanti. "La vasca di Bresso avrebbe tolto probabilmente il 50% del problema - ha precisato Sala - poi bisogna pensare anche ad altre vasche a monte".