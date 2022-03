Violazione norme covid, maxi multa a un locale in Porta Venezia

Una maxi multa per violazioni alla normativa anti covid e mancanza della tabella alcolemica. Dopo un controllo dei carabinieri, nella serata di sabato 12 marzo, un locale di largo Bellintani, zona Porta Venezia, ha ricevuto 2.400 euro di sanzione.

I militari, in particolare, hanno riscontrato irregolarità sulle procedure di autocontrollo, segnalando anche l'esercizio all'Ats per carenze strutturali. Le verifiche sono state effettuate nel corso di un servizio nelle zone della 'movida' cittadina.

Nel complesso sono stati controllati quattro locali, di cui un altro, in via Castaldi, ha ricevuto una multa di 800 euro sempre per assenza della tabella alcolemica e anche per essere sprovvisto dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.