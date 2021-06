In 14 nel locale a bere dopo la mezzanotte: finisce male per tutti

Dopocena decisamente salato. Quattordici persone, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, sono stati multati nella notte tra domenica a lunedì a Milano per il mancato rispetto delle norme anti covid.

I guai per il gruppo sono cominciati poco dopo la mezzanotte, quando una Volante è stata mandata in un locale di via Procaccini - in zona Monumentale -, nel quale erano stati segnalati rumori e schiamazzi, nonostante il coprifuoco scattato da oltre un'ora.

Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato e identificato i ragazzi, che riceveranno tutti una sanzione da 400 euro per la violazione delle regole anti contagio, che per il momento impongono ancora il rientro a casa entro le 23. Problemi in vista anche per il proprietario del locale, che sarà multato e dovrà tenere giù la saracinesca per i prossimi 5 giorni.

La notte precedente era andata ancora peggio al titolare di un altro bar, in viale Monte Ceneri. Alle due di notte i poliziotti avevano trovato i clienti ancora all'interno del locale, che in passato era già stato "sospeso" per 5 giorni. Proprio per la recidiva, questa volta le porte dovranno restare chiuse per un mese.