I sei locali di Milano chiusi dal questore

Licenza sospesa per sei locali di Milano e hinterland. A deciderlo il questore del capoluogo lombardo per ragioni legate alla sicurezza e alla lotta alla criminalità.

I 6 locali milanesi chiusi dal questore

Giovedì 30 novembre è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni al 'Bar Lisa' di via Barrili 24 a Milano, zona Stadera, dove tra ottobre e novembre, erano stati rinvenuti, nel bagno del locale e addosso a un cliente che tentava di nasconderli sotto il tavolo, diversi grammi di hashish. Il bar era già stato oggetto di quattro decreti di sospensione della licenza, oltre che per problematiche connesse alla cattiva frequentazione, anche perché luogo di spaccio.



Chiuso per 10 giorni anche il bar 'Hashtag' in via Fantoli 7, zona Forlanini. La licenza è stata sospesa dopo che i poliziotti sono dovuti intervenire più volte per aggressioni e liti, anche tra clienti e addetti alla sicurezza, come quella dello scorso 19 dicembre, quando un avventore ha sporto denuncia per l'aggressione, subita all'esterno, da parte di sconosciuti e dopo la quale ha riportato una prognosi di 20 giorni.

Saracinesca abbassata per 10 giorni anche al 'Bar Capriccio' di piazza Bonomelli 10, zona Brenta, che secondo la questura è risultato luogo d'aggregazione di persone pregiudicate o pericolose. A fine ottobre, inoltre, nel bagno del bar erano stati rinvenuti tre involucri di hashish.



Venerdì 31 dicembre è stato notificato, dai carabinieri di Cusano Milanino, il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni al 'Bipo Caffè Bistrot Cocktail Art', in via Zucchi n. 7 a Cusano Milanino (Mi), dopo che i militari l'hanno individuato come punto di aggregazione di pregiudicati, i quali recavano peraltro disturbo ai residenti, trattenendosi, ubriachi, anche dopo l'orario di chiusura, fino a notte fonda.

Porte chiuse, sempre per 10 giorni, anche al 'Pub City Pride', in via Gramsci 13 e al 'Bar Cleodani', entrambi a Settimo Milanese, considerati anche questi ritrovo di persone gravate da precedenti, luoghi di risse e causa di disturbo per i residenti della zona.