La Lombardia è prima tra le regioni con meno medici per abitanti

La Lombardia è la prima, insieme al Piemonte, delle nove regioni italiane dove si registra il maggiore squilibrio tra numero di medici e cittadini. A dirlo il report presentato da Cittadinanzattiva, nel corso dell'evento 'Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e Pnrr', basato su dati ufficiali del Ministero della Salute relativi al 2020.

Il dossier parla del fenomeno della 'desertificazione sanitaria', sottolineando i problemi a carattere sanitario che da nord a sud l'Italia si trova ad affrontare. Nel complesso sono 39 le province che soffrono maggiormente, concentrate in nove regioni, tra cui appunto la Lombardia, che si trova in vetta a questa classifica insieme al Piemonte. Seguono Friuli Venezia Giulia e Calabria con quattro province a rischio desertificazione sanitaria quindi Veneto, Liguria ed Emilia Romagna con 3 province ciascuna; Trentino Alto Adige e Lazio con 2.

"Le riforme previste dal Pnrr potranno avere gli effetti sperati se all'investimento sulle strutture si affiancherà un adeguato investimento sul personale", afferma Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. Un aiuto importante, spiega Francesco Gabbrielli, direttore Centro nazionale per la telemedicina dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), "può arrivare dall'uso di dispositivi tecnologici per migliorare la riabilitazione, il monitoraggio e il consulto medico a distanza. Ma questa presuppone che la banda larga venga portata nelle aree poco raggiungibili e che gli operatori sanitari accolgano la necessità di una formazione continua".

"Occorre - ha continuato Mandorino - dislocare gli spazi di salute rafforzando le aree deboli e tenendo conto della natura dei territori e non solo del numero di abitanti. Per questo, in occasione della Giornata europea dei diritti del malato, il 18 aprile, promuoveremo una mobilitazione per una riforma dell'assistenza che sia davvero a misura dei territori"