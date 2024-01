Loris Sabatucci morto in Spagna dopo schianto con l'ultraleggero

L'esame del Dna ha confermato che l'uomo morto sabato 30 dicembre in Spagna in un incidente aereo è realmente Loris Sabatucci, 48 anni, piacentino, residente a Milano da anni e noto youtuber. Lo hanno riferito dalla Guardia Civil di Cuenca (Castiglia-La Mancia), che indaga sulle cause dello schianto.

Il corpo di Sabatucci è stato cremato nella giornata di mercoledì 3 gennaio, dopo l'identificazione e le pratiche con l'autorità giudiziaria italiana. L'incidente era avvenuto dopo le otto di sabato sera in una zona boscosa chiamata Beteta, 200 chilometri a est di Madrid. Con lui, a bordo dell'ultraleggero Pelegrin Dragoncello, una donna di 31 anni, rimasta ferita. È stata lei a lanciare l'allarme. Tuttora si trova ricoverata, per le fratture riportate, all'ospedale di Albacete, dov'era stata trasferita in elisoccorso.

Sabatucci in passato ha avuto guai con la giustizia italiana, legati al traffico di sostanze stupefacenti. Era stato arrestato a Pavia, dalla guardia di finanza, con l'accusa di avere avviato una fabbrica clandestina di sigarette e averne trasportate a tonnellate in Sardegna. Tuttavia l'uomo aveva sempre respinto le accuse.

Su Youtube era noto per i video alla guida di auto di grossa cilindrata, mentre sfrecciava in autostrada canzonando gli altri automobilisti. Da molto tempo viveva a Milano. Ai parenti, anni fa, si era fatto promettere che, sulla sua tomba, sarebbbe stata incisa la frase "ho fatto tutto".