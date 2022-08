Luca, scomparso a Milano da una settimana: "Aiutateci a trovarlo"

Luca, 27 anni, è stato visto per l'ultima volta a Milano domenica 31 luglio. Da allora non si hanno più notizie. La famiglia ha lanciato un appello per cercare di ritrovare il ragazzo.

(L'appello diffuso online)

"Questo ragazzo si chiama Luca De Angelis, 27 anni, di professione croupier, si è smarrito a Milano il 31 luglio - si legge nella segnalazione che sta girando sui social -. Potrebbe avere la barba più lunga (rispetto a quella in foto, ndr) e trovarsi anche a Roma, dove ha degli amici. La sua famiglia non ha notizie da quella data, se lo avvistate chiamate il numero 327.5817279".

In alternativa, chi avesse informazioni sul giovane può contattare anche direttamente il 112. La famiglia mercoledì scorso ha denunciato la scomparsa ai carabinieri dell'Acquila, città dove il 27enne risiede. "L'ultimo aggiornamento che abbiamo è che si trovava alla stazione dei pullman di Lampugnano e non ha preso la coincidenza per Roma - scrive la sorella a MilanoToday - non sappiamo più a chi rivolgerci, aiutateci".