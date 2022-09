È morto a 57 anni Luca dell’Acqua, per 30 anni è stato medico di San Giorgio

È morto a 57 anni a causa di una malattia fulminante Luca dell’Acqua, medico di San Giorgio su Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) che da trent'anni lavorava come medico di base per i suoi concittadini.

Il sindaco Claudio Ruggeri ha voluto ricordarlo così: "Nella tua missione di medico a San Giorgio ti sei fatto amare e apprezzare dai tuoi assistiti e dalle persone che ti hanno conosciuto. Oggi piangiamo una persona che ha speso la propria vita per gli altri. Te ne sei andato troppo presto". Il gruppo di Protezione Civile di San Giorgio su Legnano e Canegrate si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa del loro sostenitore: "Ci piace ricordarlo come una persona che sapeva ascoltare i propri pazienti in questo caso noi volontari, un uomo semplice, umile ma sempre attento e professionale". Anche l'ex sindaco Walter Cecchin lo vuole ricordare: "In queste ore in cui un paese intero è rimasto senza parole alla notizia, io ti voglio ringraziare e ricordare per la bellissima e professionale collaborazione che ho avuto nei 10 anni da sindaco. Sempre cordiale, sempre disponibile ma soprattutto sempre attento alle necessità dei tuoi pazienti e alla comunità sangiorgese".

I funerali si svolgeranno giovedì 22 settembre alle 10.30 nella chiesa di San Giorgio su Legnano.