Morte di Luca Fusi sul lago di Como: interrogata la 21enne belga accusata di omicidio colposo

Sarà interrogata mercoledì mattina dal gip, per l'udienza di convalida, la 21enne belga arrestata con le accuse di omicidio colposo e naugragio per aver provocato l'incidente nautico avvenuto venerdì scorso a Tremezzina, nel Comasco, in cui ha perso la vita Luca Fusi, universitario 22enne della Bocconi di Milano.

La ragazza si trovava alla guida del motoscafo Master Craft, di proprietà del patrigno, che davanti alla Villa Balbianello ha letteralmente travolto l'imbarcazione, ferma, sulla quale la vittima stava prendendo il sole insieme a un amico coetaneo.

In base a una prima ricostruzione la barca guidata dalla ragazza, sulla quale viaggiavano altri 10 ragazzi suoi connazionali, stava andando a velocità sostenuta, tanto da procedere 'in planata', ovvero con la prua alzata. Questo il motivo per cui non avrebbe visto il motoscafo che ha finito per investire. Le grida dei due giovani italiani, inoltre, non sarebbero state sentite a causa della musica ad alto volume che i belgi stavano ascoltando.

L'ingegnere Massimo Bardazza, nel frattempo, ha ricevuto dalla Procura l'incarico di ricostruire la dinamica del tragico incidente sulla base delle condizioni attuali delle due barche. Mercoledì mattina, alle 11.30, a Guenzate (Co) si celebreranno i funerali di Fusi. Per quel giorno è stato proclamato dal sindaco il lutto cittadino.