Traffico di droga, condannato a 7 anni il capo ultrà del Milan Luca Lucci

Il capo ultrà della curva sud del Milan, Luca Lucci condannato a 7 anni per traffico di droga. Questa la sentenza del gup Chiara Valori dopo il processo celebrato a Milano con rito abbreviato. Lucci era stato arrestato in seguito alle indagini preliminari del pubblico ministero Leonardo Lesti, che avevano messo in evidenza come sarebbe stato a capo di un'organizzazione attiva nel narcotraffico tra Italia, Marocco e Brasile.

In base a quanto emerso dall'attività investigativa, Lucci avrebbe progettato il traffico di droga senza perà partecipare attivamente, ma, si legge nell'ordinanza del gip Fabrizio Filice, "impartendo direttive attraverso il software Encrochat, installato su un telefono cellulare" utilizzando "un'utenza telefonica olandese". Il capo ultrà era era registrato sul sistema criptato di chat sotto il nome di 'belvaitalia'.

Condanne più lievi rispetto a Lucci, finito in carcere lo scorso dicembre, hanno ricevuto gli altri tre imputati, con pene comprese tra i 2 anni e 4 mesi e i 3 anni e 4 mesi. L'ultrà rossonero aveva già patteggiato una pena a un anno e mezzo per droga e in precedenza era stato condannato a 4 anni e 6 mesi per aver colpito con un pugno un tifoso dell'Inter, il quale era poi morto suicida. Nel 2018 aveva scatenato non poche polemiche una foto che l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini si era scattato proprio insieme a Lucci durante la festa per il 50° della curva sud all'Arena di Milano.