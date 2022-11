La fiaccolata per Luca Marengoni: in 500 ricordano il 14enne investito dal tram

Per strada, in silenzio, fianco a fianco per ricordare Luca Marengoni, il 14enne morto martedì 8 novembre in via Tito Livio dopo essere stato investito da un tram mentre andava a scuola in bici. Circa 500 persone nella serata di venerdì 11 novembre hanno preso parte alla marcia, con torce e smartphone, che è partita dalle scuole medie Ascoli, frequentate dal ragazzino prima di iscriversi al liceo Einstein.

L'iniziativa, organizzata dal Comitato genitori dell'istituto, dopo l'arrivo davanti alla asilica dei Santi Nerebo e Achille, in viale Argonne, ha visto proiettare sul portone della chiesa la foto di Luca. Oggi, sabato 12 novembre, anche una messa ricorderà il ragazzo (nella chiesa di via Lattanzio). Giovedì mattina, invece, la no profit Masse Marmocchi (che promuove percorsi in bici casa-scuola di genitori e bambini) aveva organizzato alcune pedalate in memoria del ragazzino, ma anche per chiedere strade scolastiche sicure.

A Palazzo Marino era stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Luca. “Sono giorni tristi per tutti noi, per Milano e non solo – ha detto Buscemi – perché la morte di un ragazzo è sempre qualcosa che costringe la comunità di cui fa parte a fermarsi, a riflettere, ad interrogarsi. Vi invito quindi ad osservare un minuto di silenzio a testimonianza del sentimento di questo Consiglio comunale verso i familiari, chi lo conosceva e tutta la città”.