Luca Re Sartù muore a 24 anni: era appena stato alla Gmg col papa

Un giovane di Marnate (Varese) è morto nelle scorse ore in ospedale a Monza dopo aver partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù in Portogallo. Luca Re Sartù, 24 anni, aveva contratto probabilmente un'infezione durante il soggiorno in un campeggio sull'oceano Atlantico con altri fedeli dell'oratorio San Luigi.

Il 24enne ha partecipato alla grande kermesse religiosa dall'1 al 6 agosto con altre migliaia di giovani. Terminato l'incontro, con la veglia alla presenza di papa Bergoglio, insieme ad alcuni amici aveva deciso di fermarsi qualche giorno in più in vacanza.

Il ragazzo, descritto come sportivo e atletico, ha iniziato ad avere febbre alta ed estrema spossatezza, ma i medici locali l'avevano attribuita alla stanchezza per i giorni precedenti e il cambio repentino di temperature. Sembrava si fosse lievemente ripreso, ma al ritorno in Italia, mercoledì sera, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato portato prima a Castellanza e poi in ospedale a Monza, dove è deceduto venerdì pomeriggio.

I medici hanno ordinato un'autopsia per chiarire le cause della morte. Luca era molto conosciuto e amato in città, dove l'oratorio con il parroco Alberto Dell'Acqua e la sindaca Maria Elisabetta Galli, amica di famiglia, lo hanno ricordato con affetto e preghiera. La comunità è sotto choc e la prima cittadina ha chiesto rispetto e silenzio per la famiglia.