Addio a Luca Trevisan, "A beautiful mind" della Bocconi

Si è spento a 52 anni Luca Trevisan, "A beautiful mind" secondo l'Università Bocconi. Teorico dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, studiava la teoria della causalità, crittografia, la teoria dei grafi. Non per ultimo, docente bocconiano. Nato a Roma, ma trapiantato a Milano, Trevisan avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 21 luglio. L'ateneo lo descrive come "un accademico brillante dalla grande umiltà".

Luca Trevisan è stato il primo laureato della facoltà di Scienze dell'informazione della Sapienza di Roma. Dopo il dottorato si è trasferito negli Stati Uniti dove ha lavorato al prestigioso college Mit, al Dimacs e poi alla Columbia, alla Berkeley e a Stanford. Nel 2019 aveva deciso di tornare in Italia trasferendosi alla Bocconi come titolare della cattedra Fondazione Rmeo ed Enrica Invernizzi in Computer Science. Qui ha fondato, insieme ad altri, e diretto il master in intelligenza artificiale.

"Per suo espresso desiderio, dato il profondo legame con tutta la comunità Bocconi, Luca ha chiesto di ricevere un funerale laico in Università - si legge in una nota -. Lunedì 24 giugno alle ore 17, nell’atrio dell’edificio Velodromo si terrà una cerimonia funebre organizzata dall’Ateneo per un ricordo condiviso e un ultimo saluto. La cerimonia funebre sarà aperta a tutti e sarà diffusa in diretta streaming".

Luca era uomo di grande valore, sia scientifico che umano, ed era molto amato dai colleghi e dagli studenti. La Bocconi soffre oggi una grande perdita. È stato un onore e un privilegio averlo avuto con noi, anche se per pochi anni”, ha commentato il presidente della Bocconi, Andrea Sironi. "Ho apprezzato enormemente lo spessore di Luca Trevisan in molte occasioni”, ha aggiunto il rettore Francesco Billari.