Mafia, confiscato 'l'impero dei supermercati' di Lucchese: la holding a Milano

Dopo il sequestro arriva anche la confisca per 'l'impero dei supermercati' di Carmelo Lucchese, controllato dalla Gamac group srl, con sede legale a Milano. A deciderlo la Direzione distrettuale antimafia della procura di Palermo dopo quanto emerso dalle indagini della guarda di finanza del capoluogo siciliano.

A Lucchese, noto imprenditore 55enne, incensurato e accusato di collusione con la mafia, è stato confiscato un patrimonio del valore di 150 milioni di euro che, secondo gli investigatori e la testimonianza dei collaboratori di giustizia Sergio Flavia e Filippo Bisconti, è stato rapidamente accumulato proprio grazie all'aiuto di Cosa nostra.

Il Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo ha ripercorso come Lucchese dai tre supermercati di Bagheria (Pa) gestiti negli anni '90 sia passato a fatturare 90 milioni nel 2020. A febbraio 2021, in seguito alle indagini delle fiamme gialle, erano stati sequestrai 13 supermercati nel Palermitano. Nel frattempo era stato scoperto come il patrimonio dell'imprenditore fosse confluito in un 'trust', amministrato da un professionista come se ne fosse il proprietario.

L'imprenditore, si legge in una nota della guardia di finanza, seppur non organicamente inserito nell'organizzazione criminale, "ha operato almeno dal 2004 sotto l’ala protettiva di Cosa nostra, in particolare la famiglia di Bagheria, traendone vantaggio per: scoraggiare la concorrenza anche con atti di danneggiamento; acquisire imprese concorrenti; risolvere le problematiche insorte nella gestione delle sue imprese, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti; dirimere controversie con i propri soci, ottenendo in loro pregiudizio la possibilità di rilevare l’impresa contesa e beneficiando di una dilazione dei pagamenti; evitare il pagamento del pizzo nella zona di Bagheria e, grazie alla mediazione della locale famiglia mafiosa, contrattare la 'messa a posto' con altre articolazioni palermitane del sodalizio mafioso".

Oggetto della confisca, oltre alla società che controllava 13 punti vendita, sono stati anche conto correnti, disponibilità finanziarie, auto e una villa, sempre riconducibili a Lucchese, nonché - si legge nel decreto di confisca della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo - i capitali di Gamac Group srl e, in particolare: l'intero capitale sociale e relativo compendio dei beni aziendali della Eolie Discount srl, con sede in viale Bianca Maria a Milano (appartente al 100% alla holding); l'intero capitale sociale e relativo compendio dei beni aziendali della Egadi Supermercati srl, sempre con sede a Milano in viale Bianca Maria (appartente al 100% alla holding); l'intero capitale sociale e relativo compendio dei beni aziendali della società di diritto maltese International Business Holding Company Limited con sede a San Gwann (appartenente anche questa al 100% a Gamac Group srl).