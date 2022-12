Cene stellate per 43mila euro pagate coi soldi pubblici: nei guai Luciano Serafica

Cene e pranzi di lusso pagati con i soldi pubblici. Almeno 43mila euro spesi così, dal 2019 al 2022. Sono le accuse contro il presidente della Federazione italiana sci nautico e wake board (Fisw) Luciano Serafica, che risulta indagato nell'inchiesta della polizia giudiziaria della guardia di finanza di Milano, coordinata dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi. Anche il tecnico federale della Fisw, Riccardo Baita è indagato per una serie di episodi di truffa e tentata truffa, sempre ai danni della Federazione, in concorso con Serafica.

Il presidente, in carica dal 2014, avrebbe usato il denaro pubblico dei "finanziamenti" del Coni e di Sport e Salute per spese personali: pasti stellati tra Torino e Roma, con scontrini di oltre 400 euro e bottiglie da 100 euro. L'accusa è peculato e truffa. Il quadro emerge dall'avviso di conclusione delle indagini. Sono "293" i pasti pagati in 4 anni con la carta di credito della federazione, usata esclusivamente da Serafica. Il presidente e il tecnico federale, tra le altre cose, sono anche indagati per aver raggirato la federazione perché Baita e la sua famiglia, tra cui il figlio atleta, si sarebbero fatti rimborsare 1.000 euro per "spese inerenti" ad un allenamento a Fuerteventura, isola della Canarie, tra il 23 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021 in pieno lockdown. Allenamenti a cui erano stati invitati solo Baita, la moglie e il figlio.

Nel maggio 2022, racconta l'Ansa, i finanzieri avevano effettuato una serie di perquisizioni e acquisizioni alla Fisw, con sede a Milano. Serafica, 57 anni torinese, come emerge da alcune intercettazioni agli atti, si era reso conto dei controlli in corso e diceva: "Ci stanno controllando le note spese di tutti". E ancora, intercettato il 19 maggio: "Sono nella merda". Le spese sui pasti "eccedevano - si legge nell'avviso dei pm - il massimale di 30 euro" a persone previsto. Ed erano pranzi o cene "non con funzioni di rappresentanza" o non "accompagnati da giustificativi".

Tra le varie imputazioni di truffa anche una relativa a due contratti stipulati nel 2021 tra la Fisw, a seguito di "delibera d'urgenza" firmata da Serafica, e una società di Baita, la N3 World Com srl: uno da 18mila euro per la realizzazione di video e l'altro da 12mila euro per la "promozione social". In realtà, le attività previste dai contratti non sarebbero state realizzate e Baita avrebbe incassato oltre 15mila euro, sempre soldi della federazione. Un tentativo di raggiro, poi, con lo stesso schema si sarebbe verificato nell'anno successivo. Baita, inoltre, avrebbe ottenuto altri rimborsi non dovuti per 4 mila euro per un allenamento a Lacanau in Francia. Tra le spese rimborsate con fondi pubblici ci sono addirittura anche due gratta e vinci.